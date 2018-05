The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.05.2018



ISIN Name



AU000000PVA7 EYEPOINT PHAR.CDIS/1DL-01

CA8136782080 SECOVA METALS CORP.

US16411W1080 CHEN.EN.P.H.RE.LTD LI.IN.

US3165701000 FIELDPOINT PETROL. DL-,01

US45256B1017 IMPAX LABORATORIES DL-,01