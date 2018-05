Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 30.04. bis 04.05.2018

MONTAG

Kepler Cheuvreux hebt Deutsche Telekom auf 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Telekom nach der beschlossenen Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem US-Rivalen Sprint von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 16,50 Euro angehoben. Die kartellrechtliche Genehmigung des Deals werde nicht einfach und ob und in welcher Form sich die Transaktion auszahle, bleibe abzuwarten, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Zunächst aber halte er es für angemessen, eine 33-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Abschluss in seine Bewertung einzubeziehen.

CFRA hebt Daimler auf 'Buy' - Ziel 77 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Daimler nach Zahlen für das erste Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Grund sei die attraktive Bewertung der Aktie, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für das Gesamtjahr des Autobauers beließ der Experte unverändert - und damit auch das Kursziel von 77 Euro.

Morgan Stanley hebt LEG Immobilien auf 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat LEG von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 96 auf 104 Euro angehoben. Das Nettovermögen deutscher Immobilienwerte habe zuletzt deutlich vom Anstieg der Immobilienpreise profitiert, schrieb Analyst Christopher Fremantle in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Ende der Fahnenstange dürfte noch nicht erreicht sein. Im Sektor werde es nun aber wichtiger, zu selektieren. Bei LEG sei das Potenzial weiterer Preissteigerungen besonders hoch.

DIENSTAG

Bernstein senkt HeidelbergCement-Ziel auf 103 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für HeidelbergCement vor der Berichtssaison in der europäischen Bau- und Baustoffbranche von 105 auf 103 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor dem Hintergrund der Wetterlage im ersten Quartal und dem Effekt einer geringeren Anzahl an Arbeitstagen rechne er bei HeidelbergCement mit deutlichen rückläufigen Ergebnissen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen für die Branchenunternehmen an, bleibt aber weiterhin von der Stärke der zugrundeliegenden Märkte überzeugt.

Citigroup hebt Wacker Chemie auf 'Neutral' - Ziel 155 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Wacker Chemie von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und ein Kursziel von 155 Euro genannt. Am Markt für Siliconprodukte zeichne sich eine Periode mit einer nachhaltig guten Gewinnqualität ab, schrieb Analyst Thomas Wrigglesworth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte die Herausforderungen bei Wacker ausgleichen, die zum Beispiel aus sinkenden Polysilicium-Preisen resultieren.

JPMorgan senkt Ziel für Fraport auf 97 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport vor Zahlen zum ersten Quartal von 98 auf 97 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie rechne bei dem Flughafenbetreiber mit einem Umsatz von 661 Millionen Euro und einem Gewinn von 22 Millionen Euro, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie verpasste ihren Schätzungen einen Feinschliff und betonte, dass die Papiere nach einer vergleichsweise schwachen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf einen attraktiven Eindruck machten.

MITTWOCH

Commerzbank hebt Siemens auf 'Buy' - Ziel hoch auf 130 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Siemens von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 122 auf 130 Euro angehoben. Die Kapitalmärkte hätten jüngst zu sehr auf den Margendruck im Kraftwerksgeschäft abgestellt, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieses trage jedoch nur 10 Prozent zum Unternehmenswert bei. Andere Geschäftsfelder, und hier vor allem Digital Factory, hätten dagegen besser abgeschnitten als erwartet.

HSBC hebt Kuka auf 'Hold' - Ziel runter auf 86 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie des Roboterherstellers Kuka von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 86 Euro gesenkt. Das Chance-Risiko-Profil sei inzwischen wieder ausgewogener, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

UBS senkt Fuchs Petrolub auf 'Neutral' - Ziel runter auf 44 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Fuchs Petrolub von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 53,50 auf 44,00 Euro gesenkt. Kurzfristig gebe es Risiken für den Schmierstoffhersteller wegen nachlassender Frühindikatoren, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und längerfristig dürften Risiken durch die Elektromobilität eingepreist sein.

DONNERSTAG

NordLB hebt Infineon auf 'Kaufen' und Ziel auf 25,50 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Infineon nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 23,00 auf 25,50 Euro angehoben. Trotz deutlichen Gegenwinds von der Währungsseite habe es der Halbleiterkonzern geschafft, den Wachstumskurs auf hohem Niveau fortzusetzen und die Profitabilität zu steigern, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der erhöhte Ausblick auf 2018 lasse eine Fortsetzung dieser Entwicklung erwarten.

Warburg Research hebt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 169 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 147,30 auf 169,00 Euro angehoben. Das Geschäft mit Silikonen etwa für die Bau- und Chemieindustrie laufe sehr stark, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte stark bleiben, bei gleichzeitig knapper werdenden Produktionskapazitäten der Branche. Zudem wolle Wacker die Produktion eventuell aufstocken.

Barclays hebt Telefonica Deutschland auf 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Telefonica Deutschland von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 4,10 auf 4,70 Euro angehoben. Die Maßnahmen der Netzwerk- und Markenintegration sollten sich in den kommenden zwölf Monaten auszahlen, einhergehend mit einer allmählichen Umsatzerholung, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

FREITAG

NordLB hebt BASF auf 'Kaufen' und Ziel auf 98 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat BASF nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 96 auf 98 Euro angehoben. Vor dem Hintergrund eines schwierigen Marktumfelds habe sich der Chemiekonzern im ersten Quartal 2018 recht achtbar geschlagen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schätzt nun, dass BASF zum Profiteur der Monsanto-Übernahme durch Bayer wird. Weitere vielversprechende Zukäufe im Agrarbereich brächten Chancen für die Ludwigshafener mit sich.

Barclays hebt Bayer auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 100 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer nach Zahlen zum ersten Quartal von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 100 Euro angehoben. Der Pharma- und Agrochemiekonzern habe zuletzt eine Reihe operativer Rückschläge erlitten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die angepeilte Übernahme von Monsanto würde jedoch positiv wirken. Das vereinte Unternehmen dürfte in den kommenden Jahren den Gewinn je Aktie stärker erhöhen als die Wettbewerber.

NordLB senkt BMW auf 'Verkaufen' und Ziel auf 83 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat BMW nach Zahlen zum ersten Quartal von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 83 Euro gesenkt. Im Zahlenwerk des Autobauers machten sich negative Währungseffekte sowie die Investitionen in die Elektromobilität und das Autonome Fahren bemerkbar, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem schwebten über den Münchenern noch einige dunkle Wolken wie der Verdacht der Abgas-Manipulation, eine mögliche Verwicklung in einen Kartell-Skandal und eine drohende US-Strafsteuer für Importfahrzeuge. Er empfiehlt den Anlegern, erstmal Gewinne mitzunehmen.

