Ehemalige Führungskraft bei Cohn Wolfe wird Global President, Brand Solutions

Burson Cohn Wolfe (BCW), eine weltweit tätige Top-3-Kommunikationsagentur mit umfassendem Dienstleistungsangebot, die digitale und integrierte Kommunikation über alle Branchensektoren hinweg bereitstellt, gab heute die Ernennung von Jim Joseph zum Global President, Brand Solutions, bekannt. In dieser neu eingerichteten Rolle übt Joseph weltweit die Aufsicht in unterschiedlichen Unternehmensbereichen, darunter Creative, Branding und New Business, aus. Dabei ist er Donna Imperato, Chief Executive Officer, BCW, unterstellt.

"BCW ist das spannendste neue Unternehmen in der Welt der Kommunikation und ich freue mich sehr, dazu zu gehören", so Joseph. "Ich bin voller Energie und bereit, die Arbeit mit den talentierten Führungskräften und Teams von BCW in der ganzen Welt zu beginnen. Es gilt, den Weg zu bereiten und die Agentur fest als den ersten wirklich globalen und beispiellosen Marktführer im Bereich der integrierten Markenkommunikation zu etablieren."

Joseph arbeitete zuletzt zusammen mit Imperato beim BCW-Vorgänger Cohn Wolfe, wo er in verschiedenen Führungsrollen tätig war, darunter Worldwide President, Chief Integrated Marketing Officer und President of the Americas. Er gehörte zum Führungsteam, das den Aufbau der Präsenz von Cohn Wolfe in Lateinamerika vorantrieb, und etablierte die Agentur als führende Autorität im Bereich der integrierten Marketingkommunikation.

"Ich freue mich sehr, dass Jim in einer Rolle zu uns zurückgekehrt ist, die uns hilft, ein integriertes Kraftzentrum zu errichten. Seine Fähigkeit, Teams zu motivieren, eine vom Willen zu Erfolg geprägte Unternehmenskultur voranzutreiben, das Neugeschäft zu führen und die Übersicht über Kreativ- und Markenfunktionen auszuüben, sind unübertroffen. Er ist ein hervorragender Partner und bei vielen Mitarbeitern von BCW sehr beliebt und respektiert. Ich betrachte das als einen wirklichen Zugewinn für die Zukunft von BCW", so Imperato.

Über Burson Cohn Wolfe

Burson Cohn Wolfe (BCW) ist eine der weltweit größten, global tätigen Kommunikationsagenturen mit umfassendem Dienstleistungsangebot und tiefgreifender Expertise in digitaler und integrierter Kommunikation über alle Branchensektoren hinweg. Die Agentur kombiniert Kompetenzen in digital orientierten kreativen Inhalten und integrierter Kommunikation in den Bereichen Verbraucher, Gesundheit und Technologie mit umfassenden Kenntnissen in öffentlichen Angelegenheiten, Unternehmensreputation, Krisenbewältigung sowie Forschung und Analysen. Burson Cohn Wolfe umspannt ein Netz von mehr als 4.000 Mitarbeitern in 42 Ländern.

