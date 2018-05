Wochenrückblick KW18: Triple bei der Telekom - adidas, Bayer und BASF kämpfen mit dem Euro

Der Aktienmarkt zeigte sich zu Beginn des kritischen Börsenmonats Mai (Sell in May?) von der volatilen Seite. Nachdem der Brückentag am Montag durch Zurückhaltung geprägt war, drehte der Leitindex am Mittwoch so richtig auf. Im weiteren Wochenverlauf konnte diese gute Stimmung - auch dank zahlreicher Quartalsberichte - untermauert werden. Mit Spannung richtet sich der Blick nun auf die kommende Woche, wenn neun DAX-Unternehmen über das abgelaufene Quartal berichten.

Deutschland

Was für eine geniale Story, die einem zeigt, dass Aktien Spaß machen. Adidas. Die Aktie läuft und läuft. Und die jüngsten Zahlen werden dieses unterstützen, ebenso die jüngsten Rekordhochs. Mehr dazu hier.

Die Aktionäre von BASF haben einen guten Tag erwischt. Der DAX-Konzern hat trotz eines starken Euro eine gute Bilanz präsentieren können. Was kann man abseits einer sehr schönen Dividendenrendite von BASF noch erwarten?

Trotz starker Gewinne reichte es im Frankfurter DAX noch nicht für die runde 13.000er-Marke

Ja, diese Devisen-Sachen können einem schon mal die Bilanz versauen. Jüngstes Opfer ist Bayer. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern bremst nun ein wenig seine Euphorie für das Jahr 2018. Börsianer sollten die Aktie nicht nur deshalb einmal genauer anschauen. Da stehen angeblich über 20 Prozent an Rendite dieses Jahr noch an…

