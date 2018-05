Die Stimmung rund um Biomarin scheint sich derzeit wieder aufzuhellen. Nachdem das Unternehmen vor allem an der Börse über Monate unter Druck stand, will das Analysehaus Accern Sentiment in Erfahrung gebracht haben, dass die Berichte in letzter Zeit sich in eine positive Richtung verschoben haben. Accern Sentiment analysiert nach eigenen Angaben mehr als 20 Millionen Blogs und Nachrichtenquellen in Echtzeit und liest aus den so erhaltenen Daten einen "Beliebtheitswert" ab.

