Es wäre untertrieben zu sagen, dass die letzte Woche für den Elektroautohersteller Lucid Motors keine große Woche war. Am vergangenen Freitag stiegen die Aktien von Churchill Capital IV sprunghaft an, als bekannt wurde, dass die geplante Fusion mit Lucid Motors am 23. Juli 2021 von allen Aktionären genehmigt wurde. Damit wird, der lang erwartetet SPAC-Deal oder umgekehrte Fusion mit dem Mantelunternehmen demnächst abgeschlossen. Die finale und offizielle Abstimmung erfolgt demnach am 22. Juli. Dies ...

