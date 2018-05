Köln (ots) - Ab Herbst ist Lachen bei VOX Programm. Denn dann erweitert der Kölner Sender noch einmal seine große Genre-Vielfalt in der Primetime. Und sie werden dabei sein: Michael Mittermeier, Roland Trettl und Lutz van der Horst! In "True Story" werden im Gespräch mit den beiden befreundeten Gastgebern, Comedian Michael Mittermeier und Spitzenkoch Roland Trettl, die skurrilsten und vor allem wahren Geschichten der Teilnehmer wieder Realität. Comedian Lutz van der Horst wird dagegen in "Did You Get the Message?" dafür Sorge tragen, dass Botschaften auch so ankommen, dass sie die überraschten Empfänger nie vergessen werden.



"True Story" mit Michael Mittermeier und Roland Trettl Jeder kennt sie: Diese eine Geschichte, von der man immer und immer wieder berichtet und die von Mal zu Mal besser wird. Denn sie ist einfach unglaublich, unfassbar komisch, kurios, wahnsinnig oder alles zusammen - und natürlich, und das ist Voraussetzung, wirklich so passiert. In "True Story" erzählen Menschen im Interview mit Comedian Michael Mittermeier und Spitzenkoch Roland Trettl die beste Geschichte ihres Lebens, die bislang der Dauerbrenner auf jeder Party oder in der Kneipe war. Davon könnten die beiden Gastgeber selbst einige aus ihrem Leben erzählen, denn sie sind bestens befreundet und kennen die "True Storys" des jeweils Anderen gut - doch jetzt dürfen sie gespannt die Geschichten anderer hören und zusehen, wie sie Realität werden: Denn diese werden von Schauspielern in einem professionellen Setting auf eine ganz eigene Art und Weise inszeniert und interpretiert! Diese neue Kombination aus hochwertiger Fiction, Comedy und authentischen Geschichten lässt unterhaltsame Momente entstehen, die eigentlich zu lustig und unmöglich sind, um wahr zu sein...



Produziert wird "True Story" von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH im Auftrag von VOX. Interessierte können sich unter http://casting.netmarket.de/truestory bewerben.



"Did You Get the Message?" mit Lutz van der Horst Kleine Denkzettel senden, Mut zusprechen oder einfach nur einmal Danke sagen - das sind die Nachrichten, die Moderator und Comedian Lutz van der Horst bald in "Did You Get the Message?" bei VOX überbringt. Als Botschafter inszeniert er aufwendige Versteckte-Kamera-Situationen, die die Empfänger völlig überraschend in ihrem Alltag treffen. Vielleicht ist es der Chef, der die Hilfe einer Marschkapelle in Anspruch nimmt, um seine Mitarbeiterin wissen zu lassen, dass sie im Büro viel zu viel Zeit mit Social Media verbringen. Oder die Mutter, die eine Demonstration mit Nachbarn und sogar der Presse vor der eigenen Haustür organisiert, um ihren Sohn davon zu überzeugen, sein Zimmer zu putzen. Diese Nachrichten werden Empfänger, Absender und die Zuschauer so schnell nicht mehr vergessen!



Produziert wird "Did You Get the Message?" von SEO Entertainment GmbH im Auftrag von VOX. Interessierte können sich unter www.comedymessage.de bewerben.



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Mediengruppe RTL Deutschland VOX Kommunikation Niklas Fauteck Telefon: 0221-456 74403



Fotowünsche: Bildredaktion MG RTL Henning Walther Telefon: 0221-456 74269