war das der Ausbruch, auf den die Anleger so lange warten mussten? Der DAX stieg am Freitag über 12800 Punkte an, nachdem er eine erfolgreiche Handelswoche mit einem Plus von 1,9 Prozent auf Wochensicht hinter sich gebracht hatte. Technisch orientierte Marktbeobachter erwähnen nicht nur den höchsten Stand im deutschen Leitindex seit Anfang Februar, sondern auch das Überwinden der 200-Tage-Linie als positives Zeichen, das auf einen weiteren Anstieg hindeuten kann.

Haben sich die Anleger aber zu früh im Bullenlager positioniert? Die Fronten sind unverändert. Die Verhandlungen zwischen den USA und China brachten als Ergebnis zumindest die Absprache hervor, dass beide Seiten weiter miteinander sprechen wollen. Das ist besser als gar nichts, fährt aber das Szenario eines Handelskonflikts nicht zurück, denn bis auf diese weitere Gespräche erreichte der US-Finanzminister Steven Mnuchin nach zwei Tagen in Peking wohl vorerst noch nichts.

Was haben die Marktteilnehmer also eigentlich gehandelt? Die Zahlen der DAX-Konzerne können es eigentlich nicht gewesen sein, denn stimmten die bislang siebzehn Quartalsberichte nicht sonderlich optimistisch, denn in der Summe stand in den Zahlenwerken weniger Gewinn vor Zinsen und Steuern. Umso aufmerksamer sollten die in der nächsten Woche anstehenden Berichte gelesen werden. Fünf liegen am Dienstag vor, darunter E.ON, vier folgen am Mittwoch, unter anderem Siemens.

Nicht nur Unternehmenszahlen, auch Konjunkturdaten könnten den Markt bewegen. Zuletzt zog der DAX auch seinen Nutzen aus einem wiederum schwächeren Euro. Er wurde vor dem Wochenende unter 1,20 US-Dollar gehandelt. Noch hielt sich die Federal Reserve zurück, doch könnten es in diesem Jahr vier statt drei Zinsschritte werden. Im Juni scheint eine Anhebung daher so gut wie sicher. Wasser auf diese Mühle könnten die US-Verbraucherpreise am Donnerstag geben.

200-Tage-Linie überquert

Am Freitag pausierte der DAX nach den vorherigen starken Kursgewinnen, doch stieg über 12800 Punkte an. Wirklich nachgeben möchte der deutsche Leitindex dort nicht! Es sehe bisher danach aus, dass der DAX im Bereich von 12700 Punkten auspendeln würde und zur nächsten Welle ansetze. Die nächste Bewegung dürfte bereits 13000 Punkte überschreiten. Das nächste Ziel nach oben liege bei 13280 Punkten. Langfristig könnte der DAX Kurs auf 14000 Punkte nehmen.

Unterstützend wirke auch der US-Markt. Der marktbreite S&P 500 verteidigte vor dem Wochenende eisern die 200-Tage-Linie! Fazit daher: 13280 Punkte als nächstes Anlaufziel, solange 12600 Punkte halten, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter ...

