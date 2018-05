Nach ereignisreichen Wochen am KMU-Anleihen-Markt ist es in der ersten Mai-Woche rund um den 1. Mai-Feiertag etwas ruhiger am Markt. Einige etablierte Emittenten präsentieren solide Jahreszahlen und der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird von GBC Research als ein Hidden-Champions-Fonds eingestuft, was sicherlich auch als äußerst positives Zeichen für den Gesamtmarkt der Mittelstandsanleihen gewertet werden darf.

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH konnte 2017 ihren Konzernumsatz sowie die Ertragsstärke nochmals deutlich gegenüber dem Vorjahr steigern. "Im Vorjahr erreichten wir bei Umsatz und Ergebnis bereits Rekorde und 2017 konnten wir diese nochmals deutlich übertreffen", so Geschäftsführer Fritz Homann. Aufgrund des weiteren Aufbaus der Gruppe prüft das Unternehmen derzeit nach eigenen Angaben intensiv die Möglichkeit einer Expansion in das Baltikum. Neben Standortuntersuchungen werden verschiedene Finanzierungoptionen eruiert, u. a. auch die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe. Die SANHA GmbH & Co. KG hat in dieser Woche die Konzernzahlen 2017 gemäß den im März veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach erwirtschaftete SANHA im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 101,6 Millionen Euro (Vorjahr: 99,0 Mio. Euro). Nach Steuern wurde ein Ergebnis von minus 85.000 Euro (Vorjahr: -1,6 Mio. Euro) erzielt und somit die Gewinnzone zwar knapp verfehlt, aber dennoch eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr erzielt.

Die Joh. Friedrich Behrens AG verzeichnet im Geschäftsjahr 2017 einen EBIT-Rückgang auf 5,1 Millionen Euro (Vorjahr 6,6 Mio. EUR). Bereinigt um einmalige nicht aktivierungsfähigen Investitionskosten und die Stahlpreiserhöhung entsprechen die Ergebniskennzahlen jedoch nach Angaben des Unternehmens in vollem Umfang der Planung. Eine Steigerung der Ertragskraft und die Rückführung der Verschuldung seien die obersten Ziele für 2018. Die Elster Oil & Gas, eine Beteiligung der Deutschen Rohstoff AG, hat in der ...

