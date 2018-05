Ausbruch im DAX legt weitere Kursziele frei

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900).

Fast zwei Prozent Kursgewinn sprechen für einen positiven Markt. Damit können die DAX-Anleger mit der Vorwoche sehr zufrieden sein. Denn nicht alle Börsenbarometer stiegen so an, insbesondere der Dow Jones beendete die Woche im Minus und gibt Fragen über die weitere Entwicklung auf. Damit war zumindest der Start in den Mai mehr als gelungen und charttechnisch eine Art Befreiungsschlag aus der wochenlangen Lethargie. An welchen Marken können sich Trader und Anleger nun orientieren?

Ausbruch aus der Trading-Range

Mit diesem Wochenergebnis schaffte es der Deutsche Aktienindex, seine wochenlang etablierte Range hinter sich zu lassen. Für Trader sicherlich ärgerlich, denn in dieser Trading-Range waren immer wieder sehr markante Punkte als Stopp und Ziel (je nach Ausrichtung des Trades) anvisierbar. Ein Ausbruch wirbelt die Marktteilnehmer etwas auf, vertreibt die Range-Trader und weckt förmlich die Anleger, welche bis dato an der Seitenlinie standen. Dies sah man sehr deutlich am ersten Handelstag des Monats. Hier konnte der DAX sich nicht nur über der 12.630 etablieren, sondern diese dynamisch hinter sich lassen. Optisch sah dies wie folgt aus (Chartbild vom Mittwoch):

Für Daytrader im kurzfristigen Zeitrahmen bot sich folgendes Chartbild, welches keinen Raum für große Rücksetzer zuließ:

