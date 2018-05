ROUNDUP: VW-Aufsichtsrat prüft weiter Schadenersatzansprüche gegen Winterkorn

WOLFSBURG - Der VW -Aufsichtsrat prüft in der Abgasaffäre weiterhin Schadenersatzansprüche auch gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn. "Die Prüfung dauert seit längerer Zeit an und wird unabhängig von behördlichen Verfahren durchgeführt", sagte Aufsichtsratssprecher Michael Brendel am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dies habe der Aufsichtsrat bereits mehrfach erklärt. Diese Prüfung sei noch nicht abgeschlossen. "Dementsprechend gibt es keine Vorfestlegungen, und es wurden auch noch keine Entscheidungen getroffen."

Starinvestor Buffett mit seltenem Quartalsverlust

OMAHA - Staranleger Warren Buffett hat beim jährlichen Aktionärstreffen seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway einen seltenen Verlust vermeldet. Im ersten Quartal fiel unter dem Strich ein Minus von 1,2 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Samstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte es noch einen Gewinn von 4,1 Milliarden Dollar gegeben.

Allianz verkauft BPI-Anteil von 8,4-Prozent an Caixabank für 178 Millionen Euro

MÜNCHEN - Der Versicherungsriese Allianz verkauft Banco-BPI-Anteile von 8,4 Prozent an die spanische Caixabank. Der Preis liege bei 178 Millionen Euro beziehungsweise 1,45 Euro je BPI-Papier, teilte der Münchener Konzern am Sonntag mit. Damit erhöhe sich der Anteil von Caixabank am Aktienkapital der portugiesischen Bank auf 92,9 Prozent.

Berichte: Starbucks vor Spartenverkauf an Nestlé

New York - Die US-Café-Kette Starbucks steht laut Medienberichten vor dem Verkauf ihres Kaffee-Handelsgeschäfts an den schweizerischen Lebensmittelkonzern Nestlé . Einem Insider zufolge sei der Deal praktisch gelaufen und dürfte bereits am Sonntag oder Montag verkündet werden, schrieb der Zürcher Banker-Blog "Inside Paradeplatz" am Freitag. Später meldete auch die Nachrichenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine eingeweihte Quelle, dass die Transaktion kurz vor dem Abschluss stehe. Die Unternehmen wollten sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.

Fuchs Petrolub an Übernahmen interessiert

MÜNCHEN - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hält sich für Übernahmen bereit. "Aktuell investieren wir in das eigene Geschäft durch den Aufbau und die Weiterentwicklung eigener Produktionsstätten", sagte Firmenchef Stefan Fuchs "Euro am Sonntag". "Doch haben wir eine Wunschliste mit Firmen, die wir gern übernehmen wollen. Wir fahren auch in Zukunft nicht mit angezogener Handbremse."

Scheinkontenskandal kostet Wells Fargo weitere 480 Millionen Dollar

SAN FRANCISCO - Die Affäre um fingierte Kundenkonten kommt die US-Großbank Wells Fargo noch einmal teuer zu stehen. Der Kreditriese teilte am Freitag (Ortszeit) mit, im Rahmen eines Vergleichs mit Anlegern eine Zahlung von 480 Millionen Dollar (401 Mio Euro) akzeptiert zu haben. Die Einigung muss noch vom zuständigen Gericht in San Francisco genehmigt werden. Der Kompromiss sei im besten Interesse der Kunden, Mitarbeiter und Investoren, verkündete Vorstandschef Tim Sloan. Der Betrag ist laut Wells Fargo komplett durch Rückstellungen gedeckt.

Kreise: Facebook erkundet Interesse an Bezahlversion

MENLO PARK - Facebook betreibt laut Kreisen Marktforschung, um das Interesse an einer Bezahlversion ohne Werbung herauszufinden. Nach dem jüngsten Datenskandal gebe es bei dem Online-Netzwerk intern wieder etwas mehr Zuspruch für solche Überlegungen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf informierte Personen.

Rocket Internet kauft knapp 10 Millionen Aktien zurück

BERLIN - Die Start-up-Schmiede Rocket Internet hat ein bereits Mitte April angekündigtes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Es seien bis Ablauf der Frist 9,725 Millionen Aktien angedient worden, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Die Rückkäufe würden voraussichtlich zwischen dem 9. und dem 14. Mai vollzogen. Insgesamt werde man dann 6,52 Prozent am Grundkapital halten. Auf Tradegate legten die Papiere des Start-up-Inkubators nachbörslich um zwei Prozent zu.

IPO: Holtzbrinck greift Springer Nature beim Börsengang verstärkt unter die Arme

BERLIN - Die Holtzbrinck Publishing Group erhöht ihr Engagement beim Börsengang des Wissenschaftsverlags Springer Nature . Die Kauforder von zunächst 100 Millionen Euro für die Papiere sei verdoppelt worden, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Während für die erste Hälfte eine vollständige Zuteilung garantiert worden sei, werde der zweite Auftrag im üblichen Zuteilungsprozess behandelt. Keines der beiden Unternehmen war zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Griechische Großbanken überstehen Stresstest ohne große Blessuren

FRANKFURT/ATHEN - Die griechischen Großbanken haben den jüngsten Stresstest der europäischen Bankenaufsicht ohne ganz große Blessuren überstanden. Das geht aus den am Samstag veröffentlichten Ergebnissen der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor.

-Presse: US-Sanktionen gegen Vekselberg betreffen auch UBS und Credit Suisse

-Generalanwalt für Aufhebung eines Urteils zum TÜV im PIP-Skandal

-Siemens und BVG suchen gütliche Einigung im U-Bahn-Streit

-New Yorker Plaza Hotel wird für 600 Millionen Dollar verkauft

-Streit um Wehretat spitzt sich zu - Probleme im Beschaffungsamt

-ROUNDUP: Koalition plant großes Wohn- und Mietenpaket

-ROUNDUP: Chef von Air France-KLM tritt nach Niederlage im Gehaltsstreit zurück

-ROUNDUP/BER-Betreiber: Bosch, Siemens geben Terminzusagen

-Roboterwagen von Google-Schwesterfirma Waymo in Unfall verwickelt

-Klöckner will 'Tierwohllabel' für Fleisch mit drei Stufen

-VDA-Chef sieht Zukunft für Diesel - Investitionen in E-Mobilität

-Ernährungsministerin Klöckner zweifelt Sinn einer Zuckersteuer an

-Minister im Air-France-Tarifstreit: Forderungen der Piloten zu hoch

-Moderater Stellenabbau bei ADAC - Verein plant Mobilitätsoffensive

-Novartis erhält US-Zulassung für Tafinlar/Mekinist bei Schilddrüsenkrebs

-Jens Spahn hält nichts von höheren Krankenkassenbeiträgen für Raucher

-Althusmann will mehr Investitionen in schwächelnden JadeWeserPort

-Österreichisch-deutscher ARD-Krimi gewinnt Quotenrennen gegen 'DSDS'

-ROUNDUP: Ärzte wollen mehr Alternativen für überfüllte Notaufnahmen

-Deutsche Bank kehrt der Wall Street den Rücken

-Deutsche Post macht Arbeitsverträge von Krankentagen abhängig

-Tausende frühere Air-Berlin-Beschäftigte haben neuen Job

-SPD macht Druck wegen Kommission zur Zukunft der Mobilität

-IG BAU verlangt Entgegenkommen in der Schlichtung°

