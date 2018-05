Die Pfandleihe im Check - "Was bekomm ich dafür?"

Onlinekredit oder Hausbank? Viele Menschen sind so richtig "old school" und gehen einen ganz anderen Weg, um kurzfristig an Geld zu kommen.

Wer Geld geliehen haben will, kann in den aktuellen Niedrigzinszeiten den üblichen Weg über die Bank oder das Internet gehen. Dann sind bei jedem Kredit die persönlichen Daten abzugeben. Der Schufa-Eintrag ist obligatorisch. Der klassische Verbraucherkredit gibt einem oftmals das Gefühl, dass man sich gegenüber der Bank geradezu prostituieren muss. Nur mal geschwind ein paar Daten einreichen, reicht nicht aus. Die Banken wollen ganz genau wissen will, wie es um die Bonität ihrer Kunden bestellt ist. Einkommensnachweise über mehrere Monate, die Kosten für Auto, Krankenkasse, Lebensversicherung, Wohnung sind Standard, die jeder vorlegen muss. Manchem ist das schlicht zu viel.

Geld gegen Pfand. Da ist der Weg ins Pfandhaus entspannter. Cash gegen Pfandleihe. Akzeptierte Wertgegenstände sind unter anderem Schmuck, Uhren, Edelsteine, Gold- und Silberwaren, technische Geräte, wertbeständiges Porzellan und Autos. Dies sind nur einige Beispiele. Jedes Leihhaus entscheidet bei der Kreditvergabe nach eigenem Ermessen über die Annahme eines Pfandes. Ein eigentlich ehrlicher Deal - ganz ohne Bonitätsprüfung und Schufa. Bargeld sofort auf die Hand, mit der Gewissheit, dass man juristisch gesehen noch nicht einmal Schulden gemacht hat. Denn der Kreditnehmer im Pfandhaus sichert den Kredit mit vorhandenem Besitz ab - damit haftet aus rechtlicher Sicht nicht die Person, sondern der verpfändete Gegenstand.

Ein Pfandkredit läuft in der Regel drei Monate. Nach Rückzahlung der Kreditsumme plus Zinsen und Gebühren erhält der Kunde sein Pfand wieder zurück. Grundsätzlich kann der Pfandkredit aber verlängert werden. Laut dem Zentralverband des deutschen Pfandkreditgewerbes sind die Zinsen und Gebühren für einen Pfandkredit seit 1961 bis 300 Euro staatlich festgelegt und seitdem unverändert. Für einen Kurzkredit werden demnach 1 Prozent Zins pro Monat, sowie eine Unkostenvergütung für die Lagerung des Pfandes und die Kreditabwicklung berechnet. Diese Kosten sind abhängig von der Höhe des Kreditbetrages. Bei einer Laufzeit von maximal drei Monaten kann ein Pfandkredit durchaus günstiger sein als ein Bankkredit.

