FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.167 EUR
5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.104 EUR
U3I XFRA SE0001824004 G5 ENTERTAINMENT AK 0.237 EUR
M9G XFRA SE0006963682 MR. GREEN + CO. 0.123 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.167 EUR
5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.104 EUR
U3I XFRA SE0001824004 G5 ENTERTAINMENT AK 0.237 EUR
M9G XFRA SE0006963682 MR. GREEN + CO. 0.123 EUR