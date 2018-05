FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH3370 HSH NORDBANK MZ P 4 12/19 0.000 %

PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.251 EUR

SO4 XFRA US8354511052 SONIC CORP. DL-,01 0.134 EUR

RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.050 EUR

PCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.468 EUR

NOHA XFRA US6565316055 NORSK HYDRO NK ADR 1,098 0.188 EUR

MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.351 EUR

9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.251 EUR

HUP XFRA US4433041005 HUANENG PWR H YC 1 ADR/40 0.529 EUR

BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.063 EUR

AGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.267 EUR

LHOG XFRA TH0143010Z16 LD + HOUSES PCL FGN BA 1 0.009 EUR

NVAH XFRA TH0143010R16 LAND + HOUSE -NVDR- BA 1 0.009 EUR

CHM XFRA SG1V17936401 CHINA SUNSINE HLDGS LTD 0.016 EUR

PLF XFRA SG1J27887962 CAPITALAND LTD SD1 0.075 EUR

3RE XFRA SE0000123671 REJLERS AB -B- SK 2 0.047 EUR

PEKB XFRA SE0000106205 PEAB AB B SK 5 0.379 EUR

JEM XFRA PTJMT0AE0001 JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 0.613 EUR

NOH1 XFRA NO0005052605 NORSK HYDRO ASA NK 1,098 0.181 EUR

FDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.125 EUR

HSZ XFRA ID1000074008 HANJAYA MAND.S.TBK RP 4 0.006 EUR

HNR1 XFRA DE0008402215 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 5.000 EUR

BSL XFRA DE0005102008 BASLER AG O.N. 2.020 EUR

NDH1 XFRA CH0039821084 METALL ZUG AG NA B SF 25 58.599 EUR

XFRA DE000HSH34R0 HSH NORDBANK MZC 16 12/19 0.000 %

D7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01 0.184 EUR

XFRA DE000HSH4Q38 HSH NORDBANK MZC 7 14/21 0.001 %

7UB XFRA ES0180907000 UNICAJA BANCO NOM. EO 1 0.021 EUR

2BU XFRA SG2E67980267 BUMITAMA AGRI LTD 0.013 EUR

TCID XFRA ID1000129000 PT TELEK. IND. B RP 50 0.010 EUR

1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.025 EUR

HNRB XFRA US4106931052 HANN.RUECKV.SE ADR 1/2/ON 2.569 EUR

XFRA DE000HSH4HG6 HSH NORDBANK MZC 8 13/19 0.000 %

GOS4 XFRA US38148BAA61 GS GROUP INC. DEP. PFD L 0.002 %

TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.543 EUR