Der weltgrößte Stahlkonzern ARCELORMITTAL mit Sitz in Luxemburg dürfte zu den Hauptprofiteuren steigender Stahlpreise gehören, da er über ein starkes Geschäft in Nordamerika verfügt. Zudem ist das Unternehmen beim Kapitalzufluss weiter führend in der Branche und die Aktie im historischen Vergleich günstig zu haben. Das weltweite Wirtschaftswachstum spricht ebenfalls für den Einstieg.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Termin-Börse Nr. 18 vom 5.5.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info