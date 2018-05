Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-07 / 07:59 *Konferenzen im Wandel - Wie digitale Innovationen die Branche verändern XING Events startet Online-Umfrage unter Veranstaltern und Teilnehmern* München, 07. Mai 2018. Wie digital ist die Konferenzbranche? Welche Vermarktungsmaßnahmen funktionieren am besten für Veranstalter und über welche Maßnahmen werden relevante Teilnehmer besonders auf Events aufmerksam? XING Events (www.xing-events.com), der Experte der Eventbranche für die Themen Teilnehmermanagement und Eventvermarktung, startet heute seine große Online-Umfrage unter Veranstaltern und Teilnehmern zum Thema "Digitalisierung in der Konferenzbranche". *Link zur Umfrage*: http://bit.ly/Studie-VA [1] Die Zukunft der Eventbranche ist digital. Neue Technologien und digitale Innovationen ermöglichen Veranstaltern ihre Eventplanung zu erleichtern und durch einen smarten Marketingmix die gesetzten Ziele zu erreichen. Die größte Herausforderung scheint darin zu bestehen, die Chancen für sich effektiv zu nutzen. Inwiefern Konferenzen digitale Innovationen einsetzen und welche aktuellen Trends und Technologien am besten für Veranstalter funktionieren, stellt XING Events in seiner Studie heraus. Aus den Ergebnissen werden konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, die Veranstalter bei der zukünftigen Vermarktung von Konferenzen unterstützen. *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der Eventmanagement-Software und Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben Veranstalter weltweit bereits über acht Millionen Tickets für mehr als 210.000 professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der XING SE, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, verbindet XING Events mehr als 14 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | Informationen | Links* XING Events: www.xing-events.com Pressematerial: www.xing-events.com/presse Blog: https://www.xing-events.com/blog/ *Ihr Pressekontakt bei XING Events* Myriam van Alphen-Schrade Sandstraße 33 D-80335 München Telefon: +49 89 5 52 73 58-32 myriam.schrade@xing.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: XING EVENTS Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-05-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 682807 2018-05-07 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d901b4ef345adbb128252bc8ad613aac&application_id=682807&site_id=vwd&application_name=news

