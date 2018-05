IRW-PRESS: 360 Blockchain Inc.: 360 Blockchain erhöht seine Beteiligung an SV Cryptolab

Vancouver (British Columbia, Kanada), 7. Mai 2018. 360 Blockchain Inc. (CSE: CODE, FWB: C5B, OTC: BKLLF) (360 oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es seine Beteiligung an seine Tochtergesellschaft SV CryptoLab von 60 auf 80 Prozent erhöht hat.

Unter der Leitung von Jim Cerna, Director von SV Lab, haben wir bis dato eine enorme Weiterentwicklung des Geschäftsmodells verzeichnet, was uns dazu ermutigt hat, unsere Beteiligung zu steigern, sagte George Tsafalas, President und CEO von 360.

360 hat seine Option auf eine Erhöhung seiner Beteiligung an SV CryptoLab Inc. durch den Erwerb von 1.666.667 Stammaktien von SV CryptoLab Inc. zu einem Kaufpreis von 0,0225 Dollar pro Stammaktie (insgesamt 37.500 US-Dollar) ausgeübt.

Dies ist ein bedeutsamer Schritt für das Wachstum von SV CryptoLab und wir freuen uns, dass wir eine so starke Arbeitsbeziehung als 360er Unternehmen im 360er Portfolio einnehmen, sagte Jim Cerna, Director von SV Lab. Unser Modell ist anpassungsfähig und wurde so konzipiert, dass wir beträchtliches Potenzial für die unternehmenseigenen Krypto-Mining-Aktivitäten erwarten, und vor allem werden wir eigenen Angebote auch andere Unternehmen anbieten, die im Mining-Bereich aktiv sind, fügte Herr Cerna hinzu.

SV CryptoLab bietet ein anpassungsfähiges technologisches Umfeld. Während der Arbeitszeit ist es eine hochmoderne Einrichtung, die zum Teil Treffpunkt für Hacker und zum Teil ein sozialer Treffpunkt ist, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist, um an wöchentlichen Meetups und Hackathons kostenlos teilzunehmen. Nachts und an Wochenenden wird die Hardware der Einrichtung für den Abbau von Kryptowährungen eingesetzt - einen intensiven Rechenprozess, der im Herzen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen stattfindet.

Über 360 Blockchain Inc.

Unsere Mission: Stärkung von Blockchain-Technologien mit Kapital und Erfahrung, um einen exponentiellen Wert zu schaffen.

Beschreibung des Unternehmens: 360 Blockchain Inc. bedient sich bei der Beschleunigung der Entwicklung und Anwendung revolutionärer Blockchain-Technologien eines ganzheitlichen Ansatzes, indem es Kapital und Expertise investiert. Wir sind der Auffassung, dass die Blockchain-Technologie (ein verteiltes System, das transparent und unbestechlich ist) das Potenzial aufweist, die Art und Weise, wie Geschäfte durchgeführt werden, grundlegend zu verändern, und dabei Sicherheit bietet, Kosteneinsparungen erzielt und eine Effizienz erreicht, die es in der digitalen Welt des Internets noch nicht gegeben hat. Das Hauptaugenmerk von 360 Blockchain ist auf diese Technologien im Hinblick auf kryptographische Tokens und transaktionsbasierte Kryptowährungen, Smart Contracts auf Unternehmensebene, die globale Datenverwaltung, Medienverbreitung und -besitz, Lieferketten-Auditing und vieles mehr.

