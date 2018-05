DAX-Analyse am Morgen: Die Bullen bleiben am Drücker

Es hatte sich am späten Donnerstagabend bereits abgezeichnet - das trendbestätigende Pullback schien den Weg für weitere Kursgewinne zu bereiten. Und so wunderte es wenig, dass der DAX am Freitag erneut Gas gab und - erst verhalten, dann im weiteren Verlauf zunehmend kraftvoll - gen Norden marschierte. Mit dem Schlusskurs oberhalb der 12.800er-Marke brachte der deutsche Leitindex dabei ein Wochenplus von 1,9% über die Ziellinie, und auch aus charttechnischer Sicht sind entscheidenden Hürden gefallen:

