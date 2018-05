Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungsanlagen auf Basis von Brennstoffzellen, veröffentlicht heute die Zahlen für das erste Quartal 2018.

Vorstandsbericht

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Mit einem Rekordquartal sind wir ausgesprochen gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Der Wachstumssprung im Umsatz von 27,8 %, die Steigerung der Bruttomarge auf 35,2 % (Q1/2017: 27,8 %) und der deutliche Anstieg des EBITDA auf EUR 0,97 Mio. (Q1/2017: minus EUR 0,33 Mio.) sowie des EBIT auf EUR 0,70 Mio. (Q1/2017: minus EUR 0,82 Mio.) unterstreichen ein erfolgreiches erstes Quartal und die Stärke unseres Hauses im dynamischen Markt für saubere und netzferne Energieversorgung. Wir sind stolz darauf, weltweit das erste börsennotierte Brennstoffzellenunternehmen zu sein, das operativ profitabel arbeitet. Wir haben das Momentum des Jahres 2017 mitgenommen und sehen alle unsere Kernmärkte geprägt von robustem Wachstum. Mit dem Wachstumssprung im Jahr 2017 haben wir unsere Konzernstrukturen weiter und noch besser an die Märkte angepasst. Die Geschäftstätigkeit der SFC Energy AG unterteilt sich nun in die vier Segmente Clean Energy & Mobility, Defense & Security, Oil & Gas sowie Industry. Diese Neuzuordnung verdeutlicht die Wichtigkeit der einzelnen Segmente, verschafft eine höhere Transparenz und entspricht der Führungsstruktur unseres Konzerns. Zudem trägt die neue Segmentierung der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den Märkten des industriellen Brennstoffzellengeschäfts, der industriellen Leistungselektronik sowie Verteidigung und Sicherheit Rechnung. Die erfolgreiche Entwicklung im ersten Quartal 2018 resultiert im Wesentlichen aus den Segmenten Defense & Security und in geringerem Umfang aus Oil & Gas. Die erhebliche Steigerung der Profitabilität im Berichtszeitraum ist zum einen das Resultat einer durchgängigen Verbesserung des Produktmixes sowie der Kostenstruktur und zum anderen durch die Auslieferung des im Dezember 2017 erhaltenen ...

