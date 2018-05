TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Montag mehrheitlich den guten Vorgaben der Wall Street vom Freitag angeschlossen. Die hatten deutlich zugelegt, gestützt von einem aus Aktiensicht sehr günstig ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter schwelt, nachdem die Verhandlungen bislang keine Fortschritte brachten, belastete allenfalls leicht.

Die Tokioter Börse blieb allerdings zurück; dort wurde am vergangenen Mittwoch das letzte und auch einzige Mal in der Vorwoche gehandelt. Seitdem hat der Yen zum Dollar wieder von Ständen um 110 auf gut 109 aufgewertet, was die Stimmung etwas trübte. Der Nikkei-Index gab minimal nach auf 22.467 Punkte. Bei Chibagin Asset Management hieß es, der andauernde Handelskonflikt zwischen China und den USA habe auf die Stimmung gedrückt. In den Chefetagen der Unternehmen werde man vorsichtig und befürchte negative Auswirkungen eines teureren Yen und höherer Produktionskosten als Folge von Strafzöllen.

In Schanghai und Hongkong legten die Indizes trotz der andauernden Handelsspannungen mit den USA um 1,5 bzw um 0,1 Prozent zu, noch stärker die Indizes für Wachstumsunternehmen in Shenzhen. Teilnehmer erklärten das mit neuen Regeln, wonach demnächst möglicherweise im Ausland notierte chinesische Technologieaktien auch an der Heimatbörse gehandelt werden könnten. An anderer Stelle wurde für den breiten Markt auf Aktienkäufe von großen chinesischen Unternehmen und Unternehmenschefs verwiesen, auch vor dem Hintergrund einer Verlangsamung bei den Börsengängen in China. Zudem sehe der Markt den am Dienstag anstehenden chinesischen Handelsdaten positiv entgegen, hieß es.

In Seoul wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. An den kleineren Plätzen in Südostasien war die Stimmung derweil etwas belastet von den Sorgen um die Schwellenländer allgemein, nachdem in Argentinien der Peso in der vergangenen Woche stärker unter Druck geraten ist. Hintergrund ist die auf Straffungskurs befindliche US-Geldpolitik. In Argentinien stiegen die kurzfristigen Zinsen darauf auf bis zu 40 Prozent.

WTI-Öl erstmals seit 2014 über 70 Dollar

Zu den Tagesfavoriten gehörten Aktien aus dem Rohstofffsektor, vor allem der Ölbranche angesichts gestiegener Metall- und Ölpreise. In Sydney legten Oil Search und Woodside um je knapp 1 Prozent zu, in Hongkong CNOOC im Späthandel um 2,6 Prozent und in Tokio Inpex um 0,9 Prozent. BHP Billiton verteuerten sich in Sydney um 1,5 Prozent.

Beobachter sehen dies im Zusammenhang mit der nahenden Entscheidung der US-Regierung, ob sie aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigt und möglicherweise wieder Sanktionen gegen das Land verhängt. Als Folge könnte wieder weniger iranisches Öl auf den Markt kommen. Brentöl kostete zuletzt 1,0 Prozent mehr und zwar 75,59 Dollar je Barrel. Der Preis der US-Sorte WTI liegt mit 70,42 Dollar erstmals seit 2014 wieder über der 70er Marke.

CSPC von Indexaufnahme beflügelt

Unter den weiteren Einzelwerten schoss der Kurs des Pharmaunternehmens CSPC in Hongkong um rund 6 Prozent nach oben und zog laut Händlern auch Aktien anderer Pharmaunternehmen mit. CSPC profitierten davon, dass die Aktien im nächsten Monat in den Leitindex Hang-Seng aufgenommen werden im Austausch gegen die Titel des Computerbauers Lenovo. Lenovo verloren über 3 Prozent.

In Taiwan schnellte der Kurs von Largan um das maximal erlaubte Tageslimit von 10 Prozent nach oben. Der Hersteller von Linsen für Smartphones übertraf im April nicht nur die Umsatzerwartungen sondern wartete außerdem mit einem zuversichtlichen Ausblick auf.

In Sydney profitierten Westpac mit einem Plus von 0,8 Prozent von gut aufgenommenen Halbjahreszahlen, während Macquarie positive Analystenstimmen nach den am Freitag präsentierten, besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen zugute kamen. Macquarie zogen um 1,9 Prozent an. Der Kurs des Sprengstoffherstellers Orica verlor nach enttäuschenden Geschäftszahlen 6,4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.084,50 +0,36% +0,32% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.467,16 -0,03% -1,31% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.136,63 +1,48% -5,18% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.904,81 +1,80% -5,80% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.965,91 +0,13% +0,01% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.604,91 +0,72% -0,36% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.534,26 -0,31% +4,19% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.830,01 -0,64% +2,51% 11:00 BSE (Mumbai) 35.028,18 +0,32% +3,59% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,1933 -0,2% 1,1958 1,1968 -0,7% EUR/JPY 130,34 -0,1% 130,49 130,55 -3,7% EUR/GBP 0,8811 -0,3% 0,8836 0,8828 -0,9% GBP/USD 1,3543 +0,1% 1,3535 1,3557 +0,2% USD/JPY 109,22 +0,1% 109,10 109,05 -3,0% USD/KRW 1079,16 +0,5% 1074,17 1076,01 +1,1% USD/CNY 6,3606 -0,0% 6,3627 6,3520 -2,3% USD/CNH 6,3620 +0,1% 6,3552 6,3543 -2,3% USD/HKD 7,8495 +0,0% 7,8493 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7519 -0,2% 0,7537 0,7525 -3,8% NZD/USD 0,7015 -0,0% 0,7016 0,7016 -1,2% Bitcoin BTC/USD 9.361,12 -2,1% 9.562,91 9.678,86 -31,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,29 69,72 +0,8% 0,57 +17,0% Brent/ICE 75,36 74,87 +0,7% 0,49 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,17 1.315,25 -0,2% -2,08 +0,8% Silber (Spot) 16,48 16,53 -0,3% -0,05 -2,7% Platin (Spot) 914,60 910,35 +0,5% +4,25 -1,6% Kupfer-Future 3,05 3,07 -0,5% -0,01 -8,0% ===

