Die Commerzbank hat Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Entwicklung der Autosparte habe den eher mäßigen Jahresauftakt des Rüstungsgeschäft ausgeglichen, so dass das operative Ergebnis im ersten Quartal die Markterwartungen erreicht habe, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Zuge der Regierungsbildung in Deutschland verzögerte Aufträge könnte bald folgen. Die Gewinnqualität und das politische Umfeld sprächen für die Aktien./mis/ck Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007030009