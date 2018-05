In den vergangenen Tagen zählte die Aktie von Veolia zu den Top-Performern im französischen Leitindex CAC 40. Ein überraschend starkes Quartal treibt die Papiere des Abfall-Entsorgers kräftig an. Mit dem Sprung über die psychologisch wichtige 20-Euro-Marke, an der auch die 100- sowie 200-Tage-Linie verlaufen, hat die Dividendenperle ein kräftiges Kaufsignal erzeugt.

Den vollständigen Artikel lesen ...