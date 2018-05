Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Innogy mit Blick auf die Übernahmeofferte von Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Sowohl die Transaktion an sich als auch der Zeitrahmen für den Abschluss seien derzeit mit Unsicherheiten behaftet, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher sei ein Risikoabschlag auf die Aktie der RWE-Ökostromtochter gerechtfertigt./gl/mis Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-05-07/11:08

ISIN: DE000A2AADD2