Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 36,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Führung des Medizintechnikkonzerns habe nach dem jüngst erfolgten Börsengang gute Arbeit geleistet und die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal seien sehr beruhigend ausgefallen, schrieb Analyst William Mackie in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und traut der Aktie binnen drei Jahren einen Anstieg auf über 45 Euro zu. Seiner Ansicht nach sind die Wachstumsaussichten für die Diagnostiksparte exzellent./gl/ck Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-05-07/11:08

ISIN: DE000SHL1006