Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Gea Group nach Geschäftszahlen zum ersten Quartal von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Ubert reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnprognosen für den Maschinenbauer. Es sei immer noch zu früh, sich für die Aktien zu begeistern. Vielmehr seien die Unternehmensziele eventuell in Gefahr./la/ck Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-05-07/11:13

ISIN: DE0006602006