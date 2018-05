Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen zum ersten Quartal von 510 auf 495 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die insgesamt schwachen Resultate des Windturbinenherstellers hätten seine Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Douglas Lindahl in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2018 rechnet er nun mit Ergebnissen eher am unteren Ende der bestätigten Unternehmenszielspanne. Die beibehaltene Anlageempfehlung trage indes dem rund 20-prozentigen Kurspotenzial der Aktie Rechnung./gl/mis Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DK0010268606