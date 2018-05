Die französich-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM ist in schwere Turbulenzen geraten. Nach einer schweren Niederlage im Tarifkonflikt hat Konzernchef Jean-Marc Janaillac seinen Rücktritt angekündigt. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sieht die Fluglinie sogar in ihrer Existenz bedroht. Der Aktienkurs stürzt ab, die Notierungen der Konkurrenten ziehen an.

Den vollständigen Artikel lesen ...