Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Freenet von 35,00 auf 32,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse aus dem ersten Quartal seien vor allem wegen der hohen Marketingkosten im TV-Geschäft durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr soll es denn auch erst mal so weitergehen, wobei die bisherige Fernseh-Neukundenanzahl noch unter den Erwartungen liegt./kro/mis Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-05-07/11:20

ISIN: DE000A0Z2ZZ5