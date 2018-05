Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Air France-KLM um zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 6 Euro halbiert. Die Arbeitnehmer der französisch-niederländischen Fluggesellschaft hätten den Konzernchef mit der Ablehnung des Gehaltsvorschlages des Managements zum Rücktritt gezwungen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sei seine Kaufempfehlung für die Aktien nun obsolet. Schrittweise Reformfortschritte seien bisher ein wichtiger Teil seiner Investment-Einschätzung gewesen, so Kuhn. Er erwarte jetzt höhere Kosten und mehr Gegenwind von der Preisseite./la/ajx Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-05-07/11:26

ISIN: FR0000031122