Können wir bitte aufhören, an Apple zu zweifeln? Warren Buffett tut es schließlich auch nicht

Können wir bitte aufhören, an Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) zu zweifeln? In den vergangenen Jahren passierte ein ums andere Mal, dass Marktteilnehmer die Herrschaft des Konzerns mit dem Apfel im Logo für beendet erklärten. So auch vor der jüngsten Zahlenbekanntgabe. Einige gingen so weit zu sagen, dass das iPhone tot sei. Mann, wie man sich irren kann… Warren Buffett hat es natürlich gewusst.

Quelle: de.4.traders.com

Der US-Starinvestor, der am vergangenen Wochenende auf der Kult-Hauptversammlung seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026) erneut im Mittelpunkt stand, bleibt ein Apple-Fan und stockt seine Beteiligung am iPhone-Konzern weiter auf. Die jüngste Anteilsaufstockung sorgte sogar dafür, dass die Apple-Aktie auf ein neues Allzeithoch klettern konnte. Die erneut sehr starken Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (Ende März) ließen Anleger zudem staunend vor der Frage zurück: Wie machen die das nur immer wieder?

