Buffett warnt vor Kryptowährungen und stockt bei Apple kräftig auf Am vergangenen Samstag (5. Mai) fand wieder einmal die jährliche Hauptversammlung von Warren Buffetts Investment-Holding Berkshire Hathaway statt. Auf dieser besonderen Veranstaltung, die in diesem Jahr mehr als 42.000 Aktionäre an den Konzernsitz nach Omaha lockte, warnte Starinvestor Warren Buffett erneut...

Den vollständigen Artikel lesen ...