Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach Zahlen von 62 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Dank eines verbesserten Produktmixes habe der Umsatz der Optikerkette im ersten Quartal um 2,3 Prozent zugelegt und die operative Entwicklung habe damit im Rahmen seiner Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein steigender Anteil an Gleitsichtgläsern am Produktmix sollte das Margenprofil verbessern. Die Jahresziele erschienen konservativ./ck/ajx Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-05-07/11:34

ISIN: DE0005772206