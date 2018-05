Die Investmentbank Oddo BHF hat die Aktie der Deutschen Bank von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 9,40 Euro gesenkt. Die angekündigten Maßnahmen des neuen Führungsteams seien enttäuschend und dürften nicht ausreichen, um in einem zyklischen Abwärtstrend ein ausreichendes Profitabilitätsniveau wiederherzustellen, schrieb Analyst Jean Sassus in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine gesenkten Schätzungen für das bereinigte Nettoergebnis lägen nun 10 Prozent unter den Konsensprognosen, die ebenfalls sinken dürften./gl/ck Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-05-07/12:24

ISIN: DE0005140008