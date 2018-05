FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Elektronik AG erzielt sehr gutes Ergebnis im dritten Quartal DGAP-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Elektronik AG erzielt sehr gutes Ergebnis im dritten Quartal 07.05.2018 / 12:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. FORTEC Elektronik AG erzielt sehr gutes Ergebnis im dritten Quartal Die FORTEC Elektronik AG erzielte im dritten Quartal ein sehr gutes Ergebnis. Der Umsatz lag stabil auf Vorjahresniveau. Die ersten Maßnahmen zur Anhebung von Synergien zeigen auf der Kostenseite Wirkung und steigern die Profitabilität des Konzerns. Die sonstigen betrieblichen Kosten sind im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum gesunken. Ebenso ist der Personalaufwand bei leicht reduziertem Mitarbeiterstand gesunken. Das EBIT konnte deshalb gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden: Der Umsatz erreichte im Halbjahr 59,2 Mio. Euro (VJ: 59,0 Mio. Euro). Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 4,8 Mio. Euro (VJ: 3,6 Mio. Euro). Dadurch konnte die EBIT-Marge im vergleichbaren Berichtszeitraum von 6,2% auf mittlerweile 8,2% gesteigert werden. Der Konzern-Periodenüberschuss lag bei 3,3 Mio. Euro (VJ: 2,7 Mio. Euro). Die angegebenen Zahlen zum 31.03.2018 sind vorläufige, nicht testierte Angaben. Der Quartalsbericht wird am 30.05.2018 veröffentlicht. 07.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Lechwiesenstrasse 9 86899 Landsberg/Lech Deutschland Telefon: +49 (0)8191 91 172-0 Fax: +49 (0)8191 91 172-22 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683023 07.05.2018

ISIN DE0005774103

AXC0138 2018-05-07/12:44