Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Analyst Eugene King rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einer anhaltenden Knappheit auf dem Aluminiummarkt - zumindest so lange, bis die von Brasiliens Regierung verhängten Produktionskürzungen in der Raffinerie Alunorte von Norsk Hydro wieder aufgehoben werden. Der Bergbaukonzern Rio Tinto dürfte derweil von dieser Entwicklung nur begrenzt profitieren./la/gl Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-05-07/13:01

ISIN: GB0007188757