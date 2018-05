True Leaf präsentiert Katzensnacks auf Hanfbasis auf der Interzoo DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung True Leaf präsentiert Katzensnacks auf Hanfbasis auf der Interzoo 07.05.2018 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. True Leaf präsentiert Katzensnacks auf Hanfbasis auf der Interzoo Das Unternehmen kündigt auf der weltgrößten Fachmesse für die internationale Heimtierbranche auch neue Vertriebshändler und eine größere Reichweite in Europa an VERNON, BC, KANADA - 7. Mai 2018 - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf") (CSE: MJ) (FWB: TLA) (OTCQB: TRLFF), eine pflanzenorientierte Wellness-Marke für Menschen und ihre Haustiere, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Interzoo, die vom 8. bis 11. Mai 2018 in Nürnberg, Deutschland stattfindet, sein erstes Sortiment von Snacks auf Hanfbasis, die speziell für Katzen entwickelt wurden, präsentieren wird. Die innovativen Leckereien haben einen knackigen Mantel und einen weichen Innenkern aus Hanf, ein Novum in der Branche weltweit. Die funktionellen Leckerbissen haben beruhigende Wirkung, fördern die Haut- und Fellgesundheit, beugen Haarballen vor und unterstützen überdies die Harnwegsfunktion. "Wir sind stolz darauf, diese Woche der internationalen Heimtierbranche auf der Interzoo unsere erste Produktlinie für Katzen vorzustellen", sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. "True Leaf Pet existiert, um Haustieren zu helfen, ein glücklicheres und gesünderes Leben zu führen. Wir werden bald Millionen von Katzenbesitzern eine Linie von Leckerbissen anbieten, die die gleichen Vorteile bieten wie unsere beliebten Hanf-Produkte für Hunde." True Leaf Pet hat außerdem seine Vertriebskraft in Europa ausgebaut. Das Unternehmen hat sich in den letzten Monaten mit mehreren neuen Vertriebshändlern zusammengeschlossen, um seine Produkte in Tierhandlungen in Norwegen, Holland, Belgien, der Schweiz und Griechenland einzuführen. Die Produkte von True Leaf Pet sind jetzt in mehr als 470 Geschäften in ganz Europa erhältlich, einschließlich der Pets Corner-Filialen im Vereinigten Königreich. True Hemp ist das erste Sortiment von Heimtierprodukten auf Hanfbasis, das weltweit vermarktet wird. Die Kausnacks, Zahnpflegesticks und Ergänzungsmittel auf Ölbasis für Hunde sind derzeit in 1.800 Ladengeschäften in ganz Nordamerika, Europa und Neuseeland erhältlich. True Leaf Pets Heimtierprodukte auf Hanfbasis sind auch online unter www.trueleaf.com und bei Amazon erhältlich. True Leaf Pet wird vom 8. bis 11. Mai auf der Interzoo, der weltweit größten Fachmesse für die internationale Heimtierbranche, in Nürnberg, Deutschland als einer von 2.000 Ausstellern aus 70 Ländern vertreten sein. Mehr als 40.000 Besucher werden zur Interzoo 2018 erwartet, die damit die bisher größte Veranstaltung ist. Besuchen Sie das Team von True Leaf Pet auf der Interzoo am Stand 2-422A in Halle 2. Über True Leaf True Leaf ist eine pflanzenorientierte Wellness-Marke für Menschen und ihre Haustiere. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und umfasst zwei wesentliche operative Geschäftsbereiche: True Leaf Medicine Inc. und True Leaf Pet Inc. Das Ziel des Unternehmens ist die Versorgung mit von den Bundesbehörden genehmigten medizinische Cannabisprodukten, die in Kanada und den Vereinigten Staaten verkauft werden sollen. True Leaf Medicine Inc. wurde im Juli 2013 mit dem Ziel gegründet, ein zugelassener Produzent von medizinischem Cannabis für den kanadischen Markt zu werden. True Leaf Medicine Inc. wurde von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada die Genehmigung für den Bau seiner Aufzuchtanlage erteilt, welche bei Fertigstellung einer Überprüfung durch Health Canada unterzogen wird, damit die Zulassung zur Aufzucht, Herstellung und Verbreitung von Cannabisprodukten erteilt werden kann. True Leaf verfügt derzeit nicht über eine Lizenz zur Produktion von Cannabis. True Leaf Pet Inc. wurde 2015 gegründet und vertreibt Haustierprodukte auf Hanfbasis. Das Unternehmen hat das True Hemp-Nahrungsergänzungsmittelsortiment für Haustiere in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa eingeführt und hat damit als eines der ersten Unternehmen die weltweite Vermarktung einer Haustierproduktlinie auf Hanfbasis erreicht. Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan Director, Public Relations Paul@trueleaf.com Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358 Ansprechpartner für Anleger: Kevin Bottomley (Kanada) Director and Corporate Relations Kevin@trueleaf.com Mobil: 778-389-9933 Tirth Patel (USA) Edison Advisors tpatel@edisongroup.com Tel: 646-653-7035 Folgen Sie True Leaf: trueleaf.com www.trueleafpet.eu twitter.com/trueleafpet facebook.com/trueleafpet instagram.com/trueleafpet Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt "Risk Factors" des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: https://www.trueleaf.com/pages/investor. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten! Unternehmen: True Leaf Medicine International Ltd.
32 - 100 Kalamalka Lake Road
V1T 9 G1 Vernon (BC)
Kanada
Telefon: +17783899933
E-Mail: kevin@trueleaf.com
Internet: www.trueleaf.com
ISIN: CA89785C1077

