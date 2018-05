Paris (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Isabelle Adjani, französische Filmikone und echter Freigeist von internationaler Berühmtheit, ist bekannt für ihre unglaubliche Begabung bei jeder Rolle einfach alles zu geben. Auch L'Oréal Paris ist begeistert von Isabelle Adjanis Talent, ihrer Ausstrahlung und ihrem Engagement für Gleichberechtigung und begrüßt sie ab sofort als neues Mitglied der L'Oréal Paris Familie.



"Isabelle Adjani ist eine großartige Künstlerin, eine Schauspielerin, deren rebellische Rollen uns gleichermaßen herausfordern und inspirieren. Ikone ist zwar ein häufig verwendeter Begriff, aber welcher sonst könnte Isabelle Adjani besser beschreiben? Ihre herausragende Arbeit und die Art, wie sie sich für Gleichberechtigung einsetzt, machen sie zu einem 'Perfect Match' für L'Oréal Paris. Ich bin sehr glücklich, Isabelle Adjani mit ihrem intuitiven Schauspieltalent, ihrer Leidenschaft für das Richtige und ihrer legendären Leinwand-Präsenz in der L'Oréal Paris Familie willkommen zu heißen." Pierre-Emmanuel Angeloglou, L'Oréal Paris Global President.



Adjani ist der Inbegriff von Unabhängigkeit und Frauenpower. Sie nimmt sich bewusst die Freiheit, nur Rollen anzunehmen, die sie persönlich inspirieren. Mit ihren Filmen und darüber hinaus setzt sie sich für Themen ein, die ihr am Herzen liegen. Als erfolgreiche Frau, die mutig ihren eigenen Weg geht, ist Isabelle Adjani für viele Frauen eine starke Botschafterin für Selbstbestimmung.



"Mit L'Oreal Paris verbinde ich Freiheit in der Schönheit. Diese Pariser Marke bietet Schönheit in allen Formen für jedermann. Mit der klaren Botschaft 'wir sind es uns alle wert' vereinfachen sie die komplizierte Beziehung mit unserem Spiegelbild. Die Freiheit, sich selbst auszudrücken, und die Freiheit, seine eigene Vision von Schönheit zu leben, ohne Regeln." Isabelle Adjani



Ihren ersten Auftritt für L'Oréal Paris wird Isabelle Adjani auf dem Filmfestival in Cannes 2018 haben. Neben ihrem Auftritt auf dem roten Teppich wird sie in der ersten Talkshow von L'Oréal Paris zu Gast sein. Die Worth It Show, inspiriert vom L'Oréal Paris Slogan "Weil ich es mir wert bin", soll beim Festival Frauen in den Mittelpunkt stellen. Die Show findet eine Woche lang jeden Abend am legendären Martinez-Strand in Cannes statt. Das Programm verspricht exklusive Interviews und Einblicke, die auch per Live-Stream von allen Cannes-Fans verfolgt werden können.



Die Verbindung von Themen rund um Schönheit und Selbstbestimmung liegen der Marke und ihren Botschafterinnen am Herzen. Als selbstbewusste, engagierte Schönheit verkörpert Isabelle Adjani diese Themen perfekt und ist damit eine großartige Bereicherung für die exklusive L'Oréal Paris Familie.



OTS: L'Oréal Paris newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73372 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73372.rss2



Pressekontakt: Pressestelle L'Oréal Paris Deutschland



Heike Leder - Heike.Leder@Loreal.com Meltem Soley - Meltem.Soley@Loreal.com