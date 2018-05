MEDICLIN ist gut in das Geschäftsjahr 2018 gestartet DGAP-News: MediClin AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis MEDICLIN ist gut in das Geschäftsjahr 2018 gestartet 07.05.2018 / 13:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. MEDICLIN ist gut in das Geschäftsjahr 2018 gestartet Offenburg, 7. Mai 2018 - Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) erzielte im 1. Quartal 2018 einen Konzernumsatz in Höhe von 157,7 Mio. Euro, der somit um 10,6 Mio. Euro oder 7,2 % über dem Wert des 1. Quartals 2017 lag. Die Umsatzerlöse des Segments Postakut stiegen um 7,4 Mio. Euro, wobei rund 1,2 Mio. Euro auf die im 2. Quartal 2017 erworbenen Einrichtungen entfallen. Das Segment Akut verbesserte seinen Umsatz um 2,7 Mio. Euro und das Geschäftsfeld Pflege um 0,1 Mio. Euro. Damit setzte sich die positive Umsatzentwicklung des 2. Halbjahres 2017 im 1. Quartal des neuen Geschäftsjahres fort. Das Konzern-EBIT verbesserte sich von -0,5 Mio. Euro um 1,2 Mio. Euro auf 0,7 Mio. Euro. In den Segmenten Postakut und Akut lagen die Segmentergebnisse über den Vorjahreswerten. Gegenüber dem Vergleichsquartal 2017 erhöhte sich der Materialaufwand leicht, der Personalaufwand hingegen deutlich, was im Wesentlichen auf die um 338 Vollzeitkräfte gestiegene Mitarbeiterzahl zurückzuführen ist. Die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entwickelten sich den Erwartungen entsprechend. Das Finanzergebnis in Höhe von -0,6 Mio. Euro lag nahezu auf Vorjahresniveau. Das den Aktionären der MEDICLIN Aktiengesellschaft zuzurechnende Konzernergebnis liegt bei 0,2 Mio. Euro (Q1 2017: -0,8 Mio. Euro). Im 1. Quartal 2018 wurden 9,5 Mio. Euro (brutto) investiert (Q1 2017: 11,2 Mio. Euro), überwiegend in den Umbau bzw. Ausbau der Kliniken und in die medizinische Ausstattung. Die Investitionen liegen damit im Rahmen der Jahresplanung. Zum 31. März 2018 betrugen die liquiden Mittel 43,5 Mio. Euro (31.12.2017: 26,9 Mio. Euro). Ende des 1. Quartals 2018 konnte MEDICLIN den Start für den Neubau einer Klinik für Neurologie, Neurologische Intensivmedizin und Neurophysiologie am Standort der MediClin Hedon Klinik in Lingen bekannt geben. Die Kosten für den Neubau werden in der Größenordnung von rund 31,0 Mio. Euro liegen. Das Land Niedersachsen fördert diese Investition im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes mit 20,0 Mio. Euro. Der Zwischenbericht zum 31. März 2018 ist auf der Internetseite der MEDICLIN in Deutsch und Englisch verfügbar. www.mediclin.de Über MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510) Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 36 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen, drei ambulante Pflegedienste und neun Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über knapp 8.300 Betten und beschäftigt rund 9.900 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN dem Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf - zu Hause oder in der Pflegeeinrichtung. MEDICLIN ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe. 07.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MediClin AG Okenstraße 27 77652 Offenburg Deutschland Telefon: +49 (0)781 488-326 Fax: +49 (0)781 488-184 E-Mail: alexandra.muehr@mediclin.de Internet: www.mediclin.de ISIN: DE0006595101 WKN: 659510 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683051 07.05.2018

