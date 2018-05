Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen für das erste Quartal von 150 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Spezialist für Vakuumtechnik habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob daraufhin seine Prognosen an, bleibt aber wegen vergleichsweise hoher Unsicherheiten bei seinem neutralen Votum für die Aktie./tih/la Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

