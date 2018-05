Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Generali nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Resultate des italienischen Versicherers seien positiv und zeigten eine starke Margen- und Solvabilitätsentwicklung, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Montag vorliegenden Studie. Gewinnmitnahmen nach der zuletzt guten Kursentwicklung der Aktie seien verständlich. Aber er bleibe mit Blick auf die Veräußerung von Unternehmensteilen und die mögliche Beteiligung der Aktionäre an den daraus resultierenden Einnahmen optimistisch./gl/ajx Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-05-07/13:26

ISIN: IT0000062072