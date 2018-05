Frankfurt - Bereits im ersten Quartal hat die deutsche Wirtschaft an Schwung verloren, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba. So dürfte das Produzierende Gewerbe in den ersten drei Monaten des neuen Jahres gegenüber dem Vorquartal kaum gewachsen sein. Sonderfaktoren wie Streiks und eine ausgeprägte Grippewelle hätten hierzu beigetragen.

Den vollständigen Artikel lesen ...