Die Aktien von Integra Resources sind nun auch an weiteren US-Börsen handelbar. Das sollte den Papieren des kanadischen Goldexplorers neuen Schwung geben, zumal sich das Hauptprojekt des Unternehmens in den Vereinigten Staaten befindet.

Mit Listing-Upgrade neue US-Anleger ansprechen

Zuletzt litt die Aktie von Integra Resources (0,92 CAD | 0,59 Euro; CA45826T1030) wie viele Goldwerte unter der schwachen Goldpreisentwicklung und dem aktuell geringen Interesse an Explorationswerten. Von Hochkursen bei 1,35 CAD Mitte Februar ging es bis unter einen Dollar abwärts. Nun aber könnte wieder mehr Schwung in den Titel kommen. Denn die Aktien von Integra sind nun auch am US-amerikanischen Handelsplatz OTCQX Best Market (Symbol: IRRZF) handelbar und wurden damit vom OTCQB Venture Market upgegraded. Durch die Aufwertung wird Integra für weitere US-Investoren interessanter. Vorstandschef George Salamis erhofft sich durch das neue Listing, dass Integra auf ...

