Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rocket Internet nach Abschluss der im April angekündigten Aktienrückkäufe auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach dem zweiten Rückkaufprogramm halte die Startup-Schmiede nun etwa 10,8 Millionen eigene Aktien, so dass nur noch gut 154 Millionen Stück im Umlauf seien, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bestand an Nettobarmitteln dürfte nun auf 2,15 Milliarden Euro gesunken sein./tih/gl Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-05-07/13:49

ISIN: DE000A12UKK6