Liebe Trader,

Übergeordnet befindet sich die Nestle-Aktie seit Mitte Februar, nach einem relativ kurzfristigen Abwärtstrend, auf Grund von der Edeka Debatte Anfang dieses Jahres in einer Seitwärtsbewegung, welche nun kurz vor dem Ausbruch zur Oberseite steht. Denn laut aktuellen Medienberichten wird der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé, in Zukunft Anteile des Kaffee Riesen Starbucks besitzen. Genau genommen übernimmt das Unternehmen die Sparte der Distribution von Kaffeebohnen und Fertigkaffee in den Supermärkten. Diese News wirken sich unmittelbar und positiv auf die Aktie aus - grüne Zahlen in Aussicht!

Long-Chance:

Geht man weiterhin von einem anhaltendem Aufwärtstrend aus, können Kursziele zunächst kurz über dem EMA 200, bei einem Wert von 81,00 CHF angenommen werden. Darüber hinaus könnte das Wertpapier sogar bis an die Jahreshochs heran wachsen! Eine Verlustbegrenzung ist aber noch knapp unter den jüngsten Verlaufs Tiefs anzusetzen, etwa bei 74,00 CHF. Sollte die Nestlé-Aktie einen Rücksetzer unter das Stop-Niveau einstecken, müssen Investoren mit weiteren Verlusten bis auf die Jahrestiefs rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 77,22 CHF

Kursziel: 81,00 / 83,00 CHF

Stop: < 74,00 CHF

Risikogröße pro CFD: 3,22 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Nestlé; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 77,22 CHF; 13:25 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

