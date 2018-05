In der letzten Handelswoche ging es mal wieder volatil zu an den Märkten. Der Dow Jones zum Beispiel fiel in den ersten vier Handelstagen des Mai zeitweise um 3,2 Prozent bzw. um 780 Punkte zurück. Damit waren zum einen die Jahrestiefs von Anfang April plötzlich wieder zum Greifen nahe. Zum anderen sah es so aus, als wenn...

Den vollständigen Artikel lesen ...