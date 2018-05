Nachdem es für 2G Energy in der zweiten Jahreshälfte 2017 kontinuierlich nach unten ging, kann der Wert spätestens seit März dieses Jahres wieder deutlich zulegen. Der Konzern hat seine Abläufe effizienter gestaltet. Dies haben auch die Zahlen für das vergangene Jahr unterstrichen. Beim Umsatz rechnet Michael Schröder in laufenden Jahr mit einer Steigerung auf 200 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie könnte seiner Meinung nach von 1,10 Euro auf 1,40 Euro gesteigert werden. Was ihn so positiv stimmt, erfahren Sie in diesem Video.Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Sixt, QSC und MS Industrie. Die komplette Sendung finden Sie hier.