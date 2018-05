Eine weltumspannende Kaffee-Allianz entsteht: Nestlé (zur Nestlé-Aktie) übernimmt die Rechte für die Vermarktung der Supermarkt- und Gastronomie-Produkte von Starbucks (zur Starbucks-Aktie), wie die beiden Konzerne am heutigen Montag verkündeten. Nestlé zahlt dem US-Konzern dafür 7,2 Milliarden Dollar in bar, was einem Betrag von rund sechs Milliarden Euro entspricht. Gerüchte,...

