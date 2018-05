Liebe Trader,

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé übernimmt nach Medienberichten nun offiziell das Kaffee-Handelsgeschäft vom US-Kaffeeröster Starbucks und vertreibt Starbucks-Produkte direkt an Händler. Aktionäre begrüßten diesen Schritt, die Aktie legt in der Vorbörse am Montag bereits merklich zu. Doch das Gesamtbild des Wertpapiers ist auf lange Sicht noch sehr viel interessanter!

Bereits seit Anfang 2009 ist beherrscht ein langfristiger Aufwärtstrend das Kursgeschehen beim US-Kaffeeröster Starbucks und brachte die Aktien bis Ende 2015 auf ein vorläufiges Verlaufshoch von 64,00 US-Dollar aufwärts. An dieser Stelle startete jedoch zeitgleich eine volatile Seitwärtsbewegung, zwischen 52,00 und dem Jahreshoch aus 2015. Mitte letzten Jahres versuchten Käufer das Wertpapier über dieses Niveau zu bekommen, scheiterten jedoch und die Aktie fiel wieder auf ihre mittelfristige Unterstützung zurück.

In den letzten Monaten allerdings zeigt sich aus technischer Sicht eine sehr interessante Formationslage, die womöglich bald zu einem inneren Kaufsignal führen könnte und dem Wert an seine Jahreshochs aus dem letzten Jahr heranführen dürfte. Mittelfristig wäre sogar ein Ausbruch darüber möglich, wodurch sich größere Handelschancen auf der Oberseite ergeben sollten.

Long-Chance:

Technisch präsentiert sich das Wertpapier von Starbucks noch immer in einem untergeordneten Abwärtstrend, dieser könnte jedoch mit dem wiederbelebten Interesse an der Aktie nun bald ein Ende finden und erlauft es jetzt entsprechende Long-Positionen aufzubauen. Oberhalb des Kursniveaus von rund 60,00 US-Dollar wäre damit der Weg in Richtung der Jahreshochs aus 2017 bei 64,87 US-Dollar frei, darüber könnte die Aktie sogar bis in den Bereich von rechnerisch 67,50 US-Dollar vordringen. Oberhalb von 60,00 US-Dollar können Investoren ihre Positionen sogar noch weiter aufstocken.

Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch nicht fehlen, ist aber noch unterhalb des Niveaus von 56,00 US-Dollar anzuordnen. Ein signifikanter Rücksetzer unter dieses Niveau dürfte die bisherige Seitwärtsbewegung aber noch ein wenig hinauszögern und Abgaben auf 54,00 US-Dollar und ggf. noch 51,97 US-Dollar hervorrufen. Tendenziell wird aber aufgrund der charttechnischen Formationslage eine Aufwärtsbewegung favorisiert.

Einstieg per Market-Buy-Order: 57,68 US-Dollar

Kursziel: 64,87 / 67,50 US-Dollar

Stop: < 56,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,68 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Starbucks Corp.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 57,68 US-Dollar; 15:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

