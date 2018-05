Während des Jahres 2013 führte The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) in acht verschiedenen EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Lettland, Schweden, Ungarn und dem Vereinigten Königreich ) eine Umfrage zum Thema Diskriminierung und Hasskriminalität gegen Juden durch. Das war die erste EU-Umfrage, die nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...