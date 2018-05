Das traden derzeit die Deutschen am Liebsten

Wenn es um der Deutschen liebsten Trading-Aktie geht, dominierten lange Zeit klassische deutsche Blue Chips. Doch seit einiger Zeit sorgt ein US-Unternehmen für eine Verschiebung innerhalb der Rangliste.

Die mit Abstand meist gehandelte Aktie an der Tradegate Exchange, der auf die Ausführung von Privatanleger-Aufträgen spezialisierten Wertpapierbörse, war im April erneut die Aktie von Amazon.com (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) - mit einem Umsatz von 315 Mio. Euro. Insgesamt wurde an der Tradegate Exchange ein Orderbuchumsatz von 7,2 Mrd. Euro erzielt - im April 2017 waren es noch 5,9 Mrd. Euro. Die Tradegate Exchange ist damit nach der Xetra-Plattform der Frankfurter Wertpapierbörse der größte Handelsplatz in Deutschland.

